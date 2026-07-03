Klasik yöntemde ustaların duvarı tuğla tuğla ördüğü süreç, strafor sisteminde yerini daha mühendislik odaklı bir yaklaşıma bırakıyor.

Halk TV'de yer alan habere göre; paneller sahada proje planına göre konumlandırılıyor. Sistemin dayanıklılığını sağlamak için çelik takviyeler ekleniyor. Son aşamada panellerin üzeri beton, mikro beton veya harçla kaplanarak kompozit ve yekpare bir yapı elde ediliyor.

Bu yenilikçi süreç, tekrar eden iş kalemlerini azaltarak şantiye planlamasına hız katıyor ve malzemenin hafifliği sayesinde nakliye operasyonlarını büyük ölçüde rahatlatıyor. Ancak, geleneksel yöntemlerden farklı olarak endüstriyel montaj bilgisi ve ileri düzey mühendislik hesaplamaları gerektirdiğinden, nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç zorunlu hale geliyor.

HAFİFLİK, TEMEL MALİYETLERİNİ DOĞRUDAN DÜŞÜRÜR MÜ?

Strafor sisteminin en cazip yönü şüphesiz hafif olmasıdır. Ne var ki uzmanlar, duvarların hafiflemesinin bina temelinin boyutlarını veya maliyetlerini otomatik olarak azaltacağı yanılgısına karşı uyarıyor. Güvenli bir yapı için sorumlu mühendisin; zemin yapısı, rüzgar direnci, çatı ağırlığı ve genel bina yüklerini dikkate alarak temeli projeye özel olarak modellemesi gerekiyor.

Maliyet ve zaman tasarrufu konusunda da sektörel olarak kanıtlanmış sabit bir oran bulunmuyor. Bu sistemin bütçeye ve takvime ne kadar avantaj sağlayacağı, tamamen projenin kendi dinamiklerine ve yapılacak özel mühendislik çalışmalarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

SONUÇ: BİR RAKİP Mİ, GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF Mİ?

Kolay erişilebilirliği, maliyetlerinin öngörülebilir olması ve tecrübeli usta bulma kolaylığı sayesinde geleneksel tuğla ve seramik bloklar sektördeki sağlam yerini korumaya devam ediyor.

Strafor kompozit sistemler ise tuğlayı tamamen piyasadan silmekten ziyade; inşaatta hafiflik, hız ve yenilik arayan projeler için modern bir alternatif oluşturuyor. Fakat unutulmamalıdır ki; doğru mühendislik projeksiyonu, alanında uzman bir ekip ve sıkı teknolojik denetim sağlanmadığı takdirde sistem tüm avantajlarını yitirebilir ve gelecekte yapısal risklere kapı aralayabilir.