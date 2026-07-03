Eskişehir'in yer altı zenginliklerinin en başında gelen ve dünyada eşi benzeri bulunmayan lületaşı, el sanatı ustalarının azalması nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor. Yalnızca Eskişehir topraklarından çıkarılmasına rağmen yeterince tanıtılamayan bu maden, yeni neslin sektöre ilgi göstermemesi sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda.
"Beyaz altın" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Dünyada sadece Eskişehir'de çıkarılan ve şehrin simgelerinden biri olan lületaşı, çırak yetişmemesi ve gençlerin ilgisizliği nedeniyle unutulmaya yüz tuttu. "Beyaz altın" olarak nitelendirilen bu değerli madenin işleme sanatı, eski günlerini arıyor.Kaynak: İHA
Kentte uzun yıllardır lületaşı işlemeciliği yaparak geçimini sağlayan bir ustanın oğlu olan 21 yaşındaki Vacip Han Aktaş, geleneksel el işçiliğinin günümüzde hak ettiği değeri göremediğini vurguladı.
YENİ NESİL USTA YETİŞMİYOR
Boş vakitlerinde babasının atölyesinde lületaşı işleyen Vacip Han Aktaş, mesleğe küçük biblolar ve hayvan figürleri yaparak adım attığını belirtti. Son yıllarda lületaşına olan ilginin belirgin şekilde düştüğünü ifade eden Aktaş, "Bu sanat ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdi. Babam şu an 53 yaşında ama arkasından gelen, örneğin 40 yaşında bir usta bile maalesef yok. Bu iş sadece teorik eğitimle öğrenilebilecek bir meslek değil; mutlaka geleneksel usta-çırak ilişkisi içinde harmanlanması gerekiyor. Dünyada sadece Eskişehir'de çıkan bu madenin yeterince göz önünde olduğunu ve tanıtıldığını düşünmüyoruz" dedi.
GENÇLER KENDİ MESLEKLERİNE YÖNELİYOR
Geleneksel el sanatlarının geleceğini tehdit eden en büyük unsurlardan biri de gençlerin bu alanları sürdürülebilir bir kariyer olarak görmemesi.
Bir genç olarak bu işi meslek olarak devam ettirip ettirmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Aktaş, "Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Makine Teknolojisi Bölümü mezunuyum. Babamın yanında sadece boş zamanlarımı değerlendirmek için bulunuyorum. Gelecekte bu işi devam ettirmek yerine, eğitimini aldığım kendi mesleğimi yapmayı daha çok istiyorum" diyerek genç kuşağın sektöre bakış açısını özetledi.