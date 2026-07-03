"Beyaz altın" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

YENİ NESİL USTA YETİŞMİYOR

Boş vakitlerinde babasının atölyesinde lületaşı işleyen Vacip Han Aktaş, mesleğe küçük biblolar ve hayvan figürleri yaparak adım attığını belirtti. Son yıllarda lületaşına olan ilginin belirgin şekilde düştüğünü ifade eden Aktaş, "Bu sanat ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdi. Babam şu an 53 yaşında ama arkasından gelen, örneğin 40 yaşında bir usta bile maalesef yok. Bu iş sadece teorik eğitimle öğrenilebilecek bir meslek değil; mutlaka geleneksel usta-çırak ilişkisi içinde harmanlanması gerekiyor. Dünyada sadece Eskişehir'de çıkan bu madenin yeterince göz önünde olduğunu ve tanıtıldığını düşünmüyoruz" dedi.