İlk olarak YENİÇAĞ'ın duyurduğu istifa sonrası Youtube yayını yapan Yılmaz Özdil, Sözcü'den ayrılışını doğruladı. Sözcü grubundan ayrıldığını Youtube kanalında duyuran Özdil, “Neden ayrıldığımı elbette detaylarıyla konuşacağız ama aslına bakarsanız konuşmamıza bile pek gerek kalmayacak. Çünkü hep söylediğim gibi; uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yapıyorum. Doğruları dosdoğru anlatıyorum. Anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Hayat mutlaka anlatır.” dedi.

Bağımsız gazeteciliğine youtube kanalından devam edeceğini söyleyen Özdil, doğruları açık bir şekilde ifade ettiğini anlatamadığı noktaları ise hayatın mutlaka göstereceğini söyledi.

Özdil devamında şunları söyledi:

Çok şükür ki YouTube'a hiçbir parti veya hiçbir parti yönetimi kendi koltuğu için baskı uygulayamıyor. YouTube'a sökmüyor. Zübüğe zübük, guguk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye; altı oka çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye buradan özgürce devam edeceğiz. Tıpkı 2023'te olduğu gibi Sözcü'de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek, görecek.

KİME MESAJ GÖNDERDİ?

Özdil'in yayınladığı videodaki son cümlesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. Özdil, şehit pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın hikayesini bir sonraki videoda anlatacağını belirterek son cümlesinde "Arkadaş, arkadaşı satmamalı." dedi. Özdil'in kime söylediği merak konusu oldu.