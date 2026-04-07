Avrupalılar kapış kapış alıyor, Türkler yüzüne bile bakmıyor: Faydalarını öğrenince şaşkına döneceksiniz

İKLİM UYGUN AMA ÜRETİM SINIRLI

Türkiye'nin iklim şartları Frenk üzümü yetiştiriciliğine tamamen uygun olmasına rağmen, meyvenin iç piyasadaki varlığı yok denecek kadar az seviyede seyrediyor. Bu durumun temel sebebi olarak Türk ve Avrupa damak kültürü arasındaki keskin farklılıklar gösteriliyor.

SOFRALIK MEYVE ALGISI ENGEL OLUYOR

Türkiye'de sınırlı sayıda üretici tarafından sadece hobi amaçlı veya niş pazarlar için yetiştirilen Frenk üzümü, semt pazarlarında neredeyse hiç görülmüyor. Büyük zincir marketlerin egzotik meyve reyonlarında oldukça yüksek fiyatlarla yer bulan ürün, az tanındığı ve yerel damak tadına uzak olduğu için tüketiciler tarafından evlere giren bir meyve olma özelliği taşıyamıyor.

UZMANLAR ŞİFA DEPOSU DİYOR

Gıda mühendisleri ve ziraat uzmanları, meyvenin çok yüksek antioksidan değerine ve tam bir C vitamini deposu oluşuna ısrarla dikkat çekiyor.

Ancak tüm bu sağlık faydalarına rağmen Türkiye'deki yerleşik sofralık meyve algısı, bu değerli meyvenin sahip olduğu endüstriyel potansiyelin önüne geçmeye devam ediyor.