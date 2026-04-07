Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Meteoroloji açıkladı: Bu gece gök delinecek, göz gözü görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklendiğini, Marmara'da akşam saatlerinde sağanak beklenirken Doğu ve Güney Doğu'da kuvvetli yağış öngörülüyor.

Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yalancı bahar 2 gün sürdü. İçimizi ısıtan güneş, yerine yine kuvvetli sağanak yağışa bırakıyor. İşte 7 Nisan Salı günü il il hava durumu şöyle:

1 9
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

2 9
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

3 9
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4 9
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ile zamanla kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

5 9
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 9
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

7 9
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 9
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro