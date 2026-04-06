Son günlerde siyasetçiler ve gazeteciler arasında yaşanan tartışmaların merkezinde Yılmaz Özdil ile CHP’nin üst düzey kurmayları yer aldı. Tartışmanın fitilini ateşleyen isim ise CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın oldu. Günaydın, Özdil’in yorumlarını "kahve sohbeti" tadında olmakla eleştirirken, Sözcü TV’nin yeni yayın anlayışını iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’e benzetti. Bu ağır suçlamalar, kanal yönetimi ve Özdil cephesinde bardağı taşıran son damla oldu.

YAYIN POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİM ELEŞTİRİ OKLARINI TOPLADI

Yılmaz Özdil’in yaklaşık 3 ay önce göreve gelmesiyle birlikte Sözcü TV’de köklü değişiklikler yaşanmıştı. Bu süreçte çok sayıda gazetecinin işine son verilirken, kanalın "muhalif" çizgisinden uzaklaşarak "Merkez Medya" kimliğine bürünmesi izleyiciler ve siyaset kulisleri tarafından yakından takip ediliyordu. Editöryal farklılıkların ve yeni yayın politikasının yarattığı rahatsızlık, CHP kanadından gelen tepkilerle birleşince kriz istifa aşamasına geldi.

SÖZCÜ TV’NİN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Kanalın hem kurucusu hem de en önemli figürlerinden biri olan Özdil’in ikinci kez istifa etmesi, medya dünyasında "siyasetin gazeteciliğe müdahalesi" olarak yorumlandı. Kanal sahibi Burak Akbay’ın bu istifayı kabul edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, olası bir ayrılık durumunda bayrağı kimin devralacağı büyük merak konusu. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Özdil’in kısa süre içinde konuya ilişkin detaylı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.