Bu gelişmeler vatandaşları “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorular sormaya yöneltiyor.
Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 7 Nisan şoku
Akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. Brent petrol, döviz ve vergilerdeki gelişmeler pompaya yansıyor. İşte 7 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ile LPG litre fiyatları.Dilek Taşdemir
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.
ZAM PLANLARI İPTAL EDİLDİ
Benzin ve motorin fiyatlarına yapılması planlanan zamlar iptal edildi. Peki, 7 Nisan 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 62.60 TL
Motorin litre fiyatı: 77.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.45 TL
Motorin litre fiyatı: 77.32 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.57 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.85 TL
Motorin litre fiyatı: 78.87 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL