Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Halen bin 129 sokak hayvanına ev sahipliği yapan tesis, tamamlanacak yenileme etaplarının ardından donanımlı tedavi üniteleri ve genişletilmiş yaşam alanlarıyla hizmet standardını üst seviyeye taşıyor.

Fatih Belediyesi, yaklaşık 8 dönümlük arazi üzerine kurulu olan ve çeyrek asırdır hizmet veren Yedikule Hayvan Bakımevi’nde kapsamlı bir dönüşüm projesi yürütüyor. Zamana yenik düşen eski yapıların aşamalı olarak yıkılıp yeniden inşa edildiği projede, hayvan bakım süreçlerinin kesintiye uğramaması adına çalışmalar 5 ayrı etap halinde sürdürülüyor.

ETAP ETAP YÜKSELEN MODERN TESİS

Yenileme projesinin ilk aşamasında mevcut binaların yaklaşık üçte birlik kısmı yıkılarak yerlerine her biri ortalama 55 metrekare büyüklüğünde, hem açık hem kapalı alan imkanı sunan 9 ayrı ünite kazandırıldı. İkinci etabın tamamlanmasının ardından devreye giren üçüncü etap kapsamında ise 50'şer metrekarelik 2 doğal yaşam alanı ile birlikte modern mutfak, soğuk hava deposu, gıda depoları ve morg üniteleri inşa edildi.

Temmuz 2026'da başlatılan dördüncü etap çalışmalarıyla birlikte tesise anne-yavru bakım bölümü, köpek tedavi ünitesi, dijital görüntüleme ve fizik tedavi odaları, ameliyathaneler ve özel köpek eğitim parkı kazandırılması hedefleniyor.

SAĞLIK VE REHABİLİTASYON KAPASİTESİ ARTIYOR

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yedikule’deki dönüşümün sadece fiziki bir yenilenmeden ibaret olmadığını vurgulayarak, tedaviden rehabilitasyona ve sahiplendirmeye kadar tüm süreçleri kapsayan, insan, hayvan ve çevre sağlığını odağına alan sürdürülebilir bir merkez inşa ettiklerini belirtti.

Belediye verilerine göre bin 129 sokak hayvanının konakladığı merkezde, 2026 yılının ilk 9 aylık periyodunda bin 699 hayvanın kısırlaştırma işlemi tamamlanırken 9 bin 611 hayvana ise sağlık ve rehabilitasyon desteği sağlandı.