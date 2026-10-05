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Denizbank'ın Güneşli Şubesi’nde portföy yöneticisi olarak görev yapan Derya Dikici’nin 15 yıl önce adının karıştığı 1.8 milyon dolar değerindeki fon vurgunu banka içi yapılan denetimlerde ortaya çıktı.

Geçmişe dönük dosyaları inceleyen müfettişler, 2009-2011 yılları arasında Dikici’nin yetkilerini kötüye kullanarak 7 farklı şahsın hesabından yaklaşık 1,8 milyon dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiğini tespit etti.

AYNI GÜN ABD'YE KAÇTI

Notbir'in haberine göre, Banka Teftiş Kurulu, Dikici’nin parayı o dönem bankada hesapları bulunan ve petrol şirketleri bulunan kadın patron O.A. tarafından yönetilen baba N.A. ve anne H.A.’nın farklı hesaplarına aktardığını tespit etmesinin ardından soruşturma başlattı. Hakkında soruşturma açıldığını fark eden Dikici ise, 12 Temmuz 2011 tarihinde işe gitmedi. Polis ve gümrük kayıtlarına göre, aynı gün akşam uçağıyla Türkiye’den, ABD'ye kaçtı.

TÜRKİYE'DE TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Banka yetkilileri, Dikici hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede, Dikici, O.A. ve para transferlerinde adı geçen M.I. hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılsa da Dikici bir türlü yakalanamadı. O.A.ve M.I.’nın Türkiye’de açılan davada ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

FARKLI SOYADI KULLANMIŞ

13 yıl boyunca polise yakalanmadan ABD'nde yaşayan Dikici, Nisan 2024'te federal ajanlar tarafından Boston'un Suffolk bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. Dikici’nin Massachusetts ve Rhode Island çevresinde sürekli adres değiştirdiği ve kaçışı boyunca Terzioğlu soy ismini kullandığı belirlendi.

Dikici’nin yakalanması sonrası Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı’na başvuru yaparak Dikici’nin iadesini talep etti. Önceki gün hakim karşısına çıkan Dikici, mahkemeye şok bir ifade verdi.

PETROLCÜ AİLEYİ SUÇLADI

Dikici savunmasında; parayı kendi isteğiyle çalmadığını, bu işlemleri Türkiye'deki organize suç örgütleriyle bağı olduğunu öne sürdüğü petrol şirketleri bulunan bir ailenin baskısıyla yapmak zorunda kaldığını iddia etti. Dikici ifadesinde, "2011 yılında bankada gerçekleşen ve büyük zarara yol açan yüksek riskli işlemler kendi irademle değil, O.A.’nın doğrudan baskısı ve yönlendirmesiyle yapıldı. O dönem O.A. para hırsı nedeniyle yüksek riskli finansal işlemleri yönetiyordu, M.I. ise para transferlerine aracılık ediyordu. Zimmetime geçirdiğim iddia edilen paraları, o dönem bankada hesabı bulunan O.A. tarafından yönetilen baba N A. ve anne H.A.’nın hesaplarına aktardım" dedi.

'ÖLÜM KORKUSU YÜZÜNDEN KAÇTIM'

Dikici ayrıca "Kendim para almadım. Kaçma nedenim "zimmet" suçundan yargılanmaktan korktuğum için değil; bankadaki paranın batmasının ardından O.A.’nın ailesinin beni öldürmesinden korktuğum içindir" ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ YARGILAMA KARARI

Eylem Tok davasının da hakimi olan Boston’da federal hakim Donald Cabell, Dikici’nin mahkemeye sunduğu yeni deliller ve "özel koşullar" nedeniyle iade işlemi kesinleşene kadar kefaletle tutuksuz yargılanmasına hükmetti.