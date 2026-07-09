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Merakla beklenen Dune: Part Three için beklenen fragman yayınlandı. Denis Villeneuve’ün Frank Herbert uyarlamalarını tamamlayacak olan film, Paul Atreides’in imparatorluğunun sonuçlarını ve yaklaşan büyük hesaplaşmayı merkezine alarak işliyor.

Dune üçlemesinin final filmi olan Dune: Part Three, Frank Herbert’ın 1969 tarihli Dune Messiah romanını beyaz perdeye taşıyor. Filmin konusu, Dune: Part Two’nun ardından yaklaşık yirmi yıl sonrasında geçiyor ve galaksinin hükümdarı hâline gelen Paul Atreides’in iktidarının bedelini merkezine alıyor.

YENİ FRAGMAN YAYINLANDI!

Yayınlanan yeni fragman, Paul’ün hem siyasi hem de kişisel çatışmalarını ön plana çıkarırken Chani ile yaşadığı gerilim, Prenses Irulan’ın saraydaki konumu ve imparatorluğa yönelik yeni tehditleri de işliyor.

Fragmanda, aynı zamanda Robert Pattinson’ın şekil değiştirebilen Scytale karakteri ilk kez kapsamlı bir şekilde gösteriliyor. Jason Momoa da Hayt adıyla yeniden hikâyeye katılıyor. Paul, eski müttefiklerinin dönüşü, yeni tehditler ve ihanetlerle yüzleşirken hem iktidarının sonuçları hem de sevdiklerinin geleceğiyle hesaplaşacak.

“BAŞKA BİR FİLM ÇEKMEM GEREKİYORDU”

Yönetmen Denis Villeneuve, yayınlanan yeni fragmanın tanıtım etkinliğinde başlangıçta Dune: Part Two sonrasında seriye ara vermeyi planladığını belirtti.

Villeneuve, “Ekibime gidip, ‘Ara veriyorum. Hepsi bu. Hoşça kalın,’ dedim. Eve döndüğümde ise geceleri sürekli bu görüntülerle uyanıyordum. Başka bir film çekmem gerekiyordu” sözlerini sarf etti.

KADRODA HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Isaach de Bankolé, Jason Momoa, Nakoa-Wolf Momoa ve Ida Brooke yer alıyor.

Senaryosu Denis Villeneuve ile çizgi roman yazarı Brian K. Vaughan tarafından yazılan film, üçlemede Jon Spaihts’ın ortak senarist olarak yer almadığı ilk yapım olma özelliğini taşıyor. Dune: Part Three, 18 Aralık 2026 tarihinde beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.