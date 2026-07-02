Guguk Kuşu: Beyaz perdede itaati reddeden adamın hikayesi

Hastanenin mutlak hakimi ise soğuk, manipülatif ve otoriter Hemşire Ratched'dır. Ratched, hastaları tamamen kontrol altında tutmak için psikolojik baskı ve disiplini bir silah olarak kullanmaktadır. Canlı, hayat dolu ve kuralsız bir karakter olan McMurphy’nin gelişi, bu donuk düzeni altüst eder. Hastalara kart oynamayı, beyzbol maçı izlemek için ayaklanmayı ve hatta hayatı yeniden sevebilmeyi aşılayan McMurphy, koğuştaki diğer hastalar için bir umut ışığı ve özgürlük sembolü haline gelir.