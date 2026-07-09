Yeniçağ Gazetesi
09 Temmuz 2026 Perşembe
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 700 lira: Bir tarla kadar arazide başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

Kilosu 700 lira: Bir tarla kadar arazide başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

Sinop’un Mertoğlu köyünde yaban mersini hasat sezonu başladı. Kentte 12 dönümlük alanda üretim yapan firma yetkilisi İrfan Kümeç, fide sayısını 10 binden 40 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bahçeden satışa sunulan yaban mersininin kilogramı ise 650 ile 700 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
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Kilosu 700 lira: Bir tarla kadar arazide başladı, şimdi taleplere yetişemiyor - Resim: 1

Sinop'a bağlı Mertoğlu köyünde yer alan tarım arazilerinde, sezonun ilk yaban mersini hasadı gerçekleştiriliyor. Bölgede yaklaşık 4 yıldır yaban mersini yetiştiriciliği yapan firma yetkilisi İrfan Kümeç, üretim kapasitelerini her geçen sene daha da artırdıklarını vurguladı.

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Kilosu 700 lira: Bir tarla kadar arazide başladı, şimdi taleplere yetişemiyor - Resim: 2

Mevcut durumda 12 dönümlük bir arazide 10 bin fide ile tarımsal faaliyet yürüttüklerini dile getiren Kümeç, şu bilgileri paylaştı:

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Kilosu 700 lira: Bir tarla kadar arazide başladı, şimdi taleplere yetişemiyor - Resim: 3

"4 bin fide ile başladık. Zamanla bunu 10 bine çıkardık. Nihai hedefimiz ise 35-40 bin fideye ulaşmak. Bunun için gerekli yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Amacımız sadece yaban mersini üretmek değil, aynı zamanda istihdam sağlayarak Sinop ekonomisine katkıda bulunmak."

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Kilosu 700 lira: Bir tarla kadar arazide başladı, şimdi taleplere yetişemiyor - Resim: 4

Hasat döneminin oldukça hareketli geçtiğini ifade eden Kümeç, gelen siparişlerin yoğunluğuna bağlı olarak günlük 7-8 kişinin tarlada mesai yaptığını, sezon genelinde de benzer bir ekiple çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

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Kilosu 700 lira: Bir tarla kadar arazide başladı, şimdi taleplere yetişemiyor - Resim: 5

Ürettikleri meyvelerin büyük bir kısmını iç pazara sunduklarını belirten Kümeç, dış pazar hedeflerine ilişkin, “Şu anda yoğun siparişleri karşılamaya çalışıyoruz. İhracat konusunda da talepler almaya başladık. Uygun şartlar oluştuğunda önümüzdeki süreçte yurt dışına da satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Kilosu 700 lira: Bir tarla kadar arazide başladı, şimdi taleplere yetişemiyor - Resim: 6

Bu yıl bir yeniliğe giderek üretim alanını dışarıdan gelen ziyaretçilere de açtıklarını söyleyen Kümeç, vatandaşların bahçeyi gezebildiğini ve taze yaban mersinini doğrudan dalından satın alabildiğini ifade etti.

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Kilosu 700 lira: Bir tarla kadar arazide başladı, şimdi taleplere yetişemiyor - Resim: 7

Sağlık açısından yaban mersini tüketiminin önemine de değinen İrfan Kümeç, ürünün kilogram fiyatının 650 ila 700 lira arasında değiştiğini kaydederek, "Sağlığımıza yatırım yapmak istiyorsak günde bir avuç yaban mersini tüketelim. Bu faydalı meyvenin herkes tarafından tanınmasını ve tüketilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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