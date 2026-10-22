Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, banka hesabında unuttuğu milyonlarca lirasının bilgisi dışında vadeli mevduata aktarıldığını öğrenince küplere bindi. Durumu fark eden Tilbe, banka görevlilerine sert çıkarak, "Beni günaha sokuyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Seray Sever'in canlı yayında aktardığı bilgiye göre, haram olduğu gerekçesiyle faiz gelirini kabul etmeyen Tilbe, bu parayı bizzat elleriyle hazırladığı keselere koyarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

"Gel Konuşalım" programının yorumcularından Seray Sever, meydana gelen olayın detaylarını canlı yayında izleyicilere aktardı.

SERAY SEVER: 'BEN BU PARAYI ALMAM' DEDİ

Sever, banka görevlisinin habersizce işlem yaptığını söyleyerek süreçle ilgili şunları dile getirdi:

"Yıldız faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan. Sonra söylenince 'Ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' diyerek sinirleniyor. O para sonra alınıyor, keseleri kendisi hazırlıyor ve ihtiyaç sahiplerine kendisi dağıtıyor."

Tilbe, geçtiğimiz günlerde de Gazze'de yürütülen Çadırkent projesine 300 bin dolar (yaklaşık 13 milyon Türk Lirası) bağışta bulunmuştu.