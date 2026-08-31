Gaziosmanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda dev bir konser organizasyonuna imza attı. DJ performansı ile başlayan akşamda, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Yıldız Tilbe sevilen eserlerini İstanbullular için söyledi. Yıldız Tilbe İstiklal Marşı performansı ile dikkat çekti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in de katıldığı programda sanatçıya çiçek takdim edildi.
Yıldız Tilbe'den tüyleri diken diken eden İstiklal Marşı performansı
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı Gaziosmanpaşa'da sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 200 bin kişiyle birlikte İstiklal Marşı'nı tek ses olarak seslendirdi.Haber Merkezi
Kutlamalar kapsamında sahneye çıkan Yıldız Tilbe, meydanı dolduran dev kalabalıkla birlikte İstiklal Marşı'nı okuyarak bayram coşkusunu zirveye taşıdı.
GAZİOSMANPAŞA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
Etkinlikte komşularına ve vatandaşlara hitap eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Çocuklarımız, gençlerimiz, annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz burada. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu büyük zaferi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna can veren, kanlarını döken tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."
Yerel yönetim olarak yürütülen çalışmalara ve sosyal etkinliklere değinen Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan büyüklerimize, eğitimden spora, kültürden sanata, sosyal hayata kadar yeşil alanlardan kentsel dönüşüme kadar Gaziosmanpaşa’nın her alanında sizler için çalıştık. Bütün koşuşturmanın içerisinde çocuklarımızın yüzünün gülmesi, gençlerimizin kendisine yer bulabilmesi, ailelerimizin bir araya gelmesi için en az yaptığımız hizmetler kadar önemsedik. İşte bunun için festivallerle, şenliklerle, konserlerle yan yana geldik. Son bir yılı gerçekten dolu dizgin geçirdik. Neredeyse her gün başka bir mahallede, başka bir programda sizlerle bir aradaydık. Bu akşam o güzel buluşmalardan, en kalabalıklarından bir tanesini hep birlikte yaşıyoruz. Görüyorum ki bu akşam bu aile biraz daha büyümüş. Biz bunu her daim bu şekilde görmek istiyoruz. Birazdan yıllardır hepimizin hayatına dokunan şarkılarını bazen neşeyle bazen hüzünle hep bir ağızdan söylediğimiz çok özel bir isim sahnede olacak. Kıymetli komşularım unutmayın; Türk müziğinde çok fazla star var ama bir tane Yıldız var, o da bu akşam bizimle birlikte."