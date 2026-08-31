Yıldız Tilbe'den tüyleri diken diken eden İstiklal Marşı performansı

"Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan büyüklerimize, eğitimden spora, kültürden sanata, sosyal hayata kadar yeşil alanlardan kentsel dönüşüme kadar Gaziosmanpaşa’nın her alanında sizler için çalıştık. Bütün koşuşturmanın içerisinde çocuklarımızın yüzünün gülmesi, gençlerimizin kendisine yer bulabilmesi, ailelerimizin bir araya gelmesi için en az yaptığımız hizmetler kadar önemsedik. İşte bunun için festivallerle, şenliklerle, konserlerle yan yana geldik. Son bir yılı gerçekten dolu dizgin geçirdik. Neredeyse her gün başka bir mahallede, başka bir programda sizlerle bir aradaydık. Bu akşam o güzel buluşmalardan, en kalabalıklarından bir tanesini hep birlikte yaşıyoruz. Görüyorum ki bu akşam bu aile biraz daha büyümüş. Biz bunu her daim bu şekilde görmek istiyoruz. Birazdan yıllardır hepimizin hayatına dokunan şarkılarını bazen neşeyle bazen hüzünle hep bir ağızdan söylediğimiz çok özel bir isim sahnede olacak. Kıymetli komşularım unutmayın; Türk müziğinde çok fazla star var ama bir tane Yıldız var, o da bu akşam bizimle birlikte."