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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Tanju Özcan ve arkadaşlarına 7 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Yargılandığı davadaki savunmasında kullandığı "Suya sabuna dokunmadan evde kedi gibi oturacağım" ifadesiyle gündeme gelen Tanju Özcan, yapılan eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Duruşmadaki sözlerinin mecazi ve kinayeli bir anlatım olduğunu savunan Özcan, toplumun bir kesiminin bu durumu anlayamadığını ifade etti.

"SIĞINMACISEVERLER VE TERÖRİSTLER ATLAMIŞ"

Hakkında verilen ceza ve mahkeme sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Özcan, kendisinden beklenen duruşu ironik bir dille dile getirdiğini aktardı.

Kendisini hedef alan çevrelere tepki gösteren Özcan, bundan sonraki süreçte mesajlarını daha yalın ve doğrudan bir dille aktaracağını kaydetti.

MELİH GÖKÇEK ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

Açıklamasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile geçmişte yaşadığı polemiklere ve örneklere paylaştığı video ile atıfta bulunan Tanju Özcan, siyasi duruşundan ve eleştirilerinden geri adım atmadığını vurguladı.

Tanju Özcan'ın yorum yağan paylaşımı şöyle;