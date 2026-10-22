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Kaynak: İHA

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecek köyünde yaşayan yaşlı çift, ısınmak amacıyla eve aldıkları sac ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda Halil Soytürk hayatını kaybederken, eşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ve eşi N.S. (57), dışarıda kullandıkları sac ocağını ısınmak amacıyla evin içine taşıdı.

YAŞLI ÇİFTİN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ DİĞERİN İN DURUMU AĞIR

Çiftten uzun süre haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde baygın halde bulunan eşi N.S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan N.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.