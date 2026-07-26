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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü’nde yaşayan köpeklerin belediye barınaklarına gönderilmesine yönelik girişimlere karşı öğrencilerin başlattığı nöbet ikinci haftasını geride bıraktı. Davutpaşa Kampüsü'nde köpeklerin kampüsten çıkarılmasına tepki gösteren öğrenciler, kararın geri çekilmesini talep ederken Beşiktaş Kampüsü’nde bir başka skandal gündeme geldi.

Kampüste, kedilerin toplatılması ve bu duruma tepki gösteren bir öğretim üyesinin kampüse girişinin engellendiği iddiası tartışmaları büyüttü.

BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ'NDE KEDİLER TOPLATILDI

BirGün'den Atahan Uğur'un haberine göre; Beşiktaş Kampüsü'nde yaşayan kedilerin üç gün önce toplatıldığı öne sürüldü.

Bir öğrenci, kedilerin kısırlaştırılacakları gerekçesiyle kampüsten alındığını ifade ederek "Yavru kediler ile emzirmeye devam eden anne kediler de götürüldü. Yaklaşık 15 kedi toplandı" ifadelerini kullandı.

“KÖPEKLERİN BARINAĞA GÖNDERİLECEĞİ SÖYLENİYOR”

Davutpaşa Kampüsü’ndeki köpek barınağının kapatılmak istenmesine karşı iki haftadır nöbet tutan öğrencilerden biri, kamuoyunda "Katliam Yasası" olarak anılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kampüsteki sokak hayvanlarının bakımını gönüllü öğrencilerin üstlendiğini ifade etti.

Öğrenci, "İki ay içinde alanın boşaltılacağı ve köpeklerin belediyelere gönderileceği ifade ediliyor. Alan Teknopark'a bağlı olduğu için bütçenin gerekçe gösterildiğini düşündük ve masrafları gönüllü olarak karşılamayı teklif ettik” ifadelerini kullanırken “Ancak bize göre sorun bütçe değil; kampüste hiçbir şekilde barınak bulunmasının istenmemesi" sözlerini sarf etti.

