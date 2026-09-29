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Lille'in deneyimli golcüsü Olivier Giroud, futbol kariyerinin sonuna yaklaşabileceğinin sinyalini verdi.

L'Equipe'de yer alan habere göre 39 yaşındaki Fransız santrfor, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada bu sezonun profesyonel futbolculuk kariyerindeki son sezon olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

“BÜYÜK OLASILIKLA SON SEZONUM”

Kariyerine ilişkin kararını açıklayan Giroud, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sezon, büyük olasılıkla son sezonum olacak.”

Giroud'nun açıklaması, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalayabileceği şeklinde yorumlandı.

FRANSA FORMASINI 137 KEZ GİYDİ

Kariyeri boyunca önemli kulüplerde forma giyen Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı'nda 137 kez sahaya çıktı.

Deneyimli golcü kulüp kariyerinde Arsenal, Chelsea, Milan ve Los Angeles FC gibi takımların formasını giyerken, kariyerini Lille'de sürdürüyor.