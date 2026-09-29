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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve devam eden adli süreçlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği ilk günden itibaren kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve “temiz futbol, adil oyun” anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

BAKANLIKLARLA İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR

Federasyon, bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gidildiğini belirterek Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara katkı sunduğunu açıkladı.

İlgili kurumlarla inceleme ve iş birliği sürecinin halen devam ettiği bildirildi.

SAVCILIĞA BİRDEN FAZLA SUÇ DUYURUSU

TFF, Nisan 2025'ten itibaren çeşitli tarihlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Federasyon bünyesinde bulunan ve kendilerinden talep edilen belgelerin ise kapalı zarf içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği belirtildi.

BELGELER İÇİN ADLİ TIP TALEBİ

TFF, söz konusu belgelerin parmak izi, DNA kalıntısı ve diğer gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmesini talep ettiğini bildirdi.

Federasyon, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları attığını ve süreç boyunca sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

TFF'DEN KAMUOYUNA ÇAĞRI

Açıklamanın sonunda hukukun üstünlüğü, yargı makamlarının bağımsızlığı ve adli süreçlerin sağlıklı şekilde yürütülmesine olan inancın tam olduğu ifade edildi.

TFF, kamuoyundan devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaların esas alınmasını istedi.