Aslen Ordu’nun Ünye ilçesine kök salan sanatçı, 1 Ocak 1938’de İstanbul’da sanatla iç içe bir ailede dünyaya geldi. Babası, “Hababam Sınıfı” serisindeki “Paşa Nuri” rolüyle tanınan Sıtkı Akçatepe; annesi ise Yeşilçam’ın sevilen “anne” figürlerinden Leman Akçatepe idi. Küçük yaşta oyunculuğa adım atan Akçatepe, henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçti ve çekimleri 1940’ta başlayıp 1943’te tamamlanan “Nasreddin Hoca Düğünde” filminde rol aldı.

Sanat hayatına erken başlayan Akçatepe, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü’nde eğitim aldı ve 15 yaşına kadar yaklaşık 40 yapımda çocuk oyuncu olarak yer aldı. Eğitim hayatını Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu, Refik Halit Karay Mektebi ve Saint Benoit Fransız Lisesi’nde sürdürdü. Yükseköğrenimine Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisi’nde başladı ancak askerlik nedeniyle ara verdi. Sonrasında bir süre hukuk eğitimi alsa da tiyatroya olan ilgisi ağır bastı ve sahne sanatlarından kopmadı.

Üniversite yıllarında gençlik tiyatrosunda aktif rol alan sanatçı, Muammer Karaca Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaya başladı. Aynı dönemde edebiyat fakültesinde sosyal antropoloji eğitimi de aldı. 1960 yılında Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen “Sel” adlı oyunla profesyonel oyunculuğa adım atan Akçatepe, Devekuşu Kabare’de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal gibi önemli isimlerle birlikte çalıştı.

1971 yapımı, Memduh Ün yönetmenliğindeki “Üç Arkadaş” filminde Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit ile rol alan oyuncunun yolu bu dönemde Ertem Eğilmez ile kesişti. Böylece Arzu Film’in vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Akçatepe, bu dönemde senaryo çalışmalarına da katılarak yapımların mutfağında aktif rol üstlendiğini dile getirmişti.

Sanatçının ünü, Rıfat Ilgaz’ın eserinden uyarlanan 1975 yapımı “Hababam Sınıfı” filminde hayat verdiği “Güdük Necmi” karakteriyle zirveye ulaştı. Bu rol, onu Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri haline getirdi. “Süt Kardeşler”deki Ramazan karakteri başta olmak üzere “Tatlı Dillim”, “Sev Kardeşim”, “Köyden İndim Şehre”, “Mavi Boncuk” ve “Ah Nerede” gibi yapımlardaki performanslarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

Bir dönem Arzu Film’den ayrılarak Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu’nda sahne alan Akçatepe, sanat dünyasındaki dostluklara dair yaptığı bir açıklamada, yakın çevresinin sınırlı olduğunu ve Kemal Sunal, Metin Akpınar ile Zeki Alasya’yı gerçek dostları olarak gördüğünü ifade etmişti.

1990’lı yıllardan itibaren televizyon projelerinde de yer alan usta oyuncu; “Şaban Askerde”, “Kaygısızlar”, “Yazlıkçılar” ve “Bizimkiler” gibi dizilerle ekranlarda görünmeye devam etti. 2011 yılında Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen Akçatepe, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de çeşitli projelerde rol aldı.

Aynı zamanda senarist kimliğiyle de öne çıkan sanatçı, “Şaban Pabucu Yarım”, “Gurbetçi Şaban” ve “Şoför Memet” gibi filmlerin senaryosuna imza attı. Son olarak 2014 yapımı “Karaman’ın Koyunu” filminde izleyici karşısına çıktı.

Yeşilçam’ın hem güldüren hem de duygulandıran yüzlerinden biri olan Halit Akçatepe, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 31 Mart 2017’de, 79 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, Üsküdar’daki Şakirin Camisi’nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sanatçının yer aldığı yapımlar arasında “Hababam Sınıfı” serisinin yanı sıra “Bizimkiler”, “Avrupa Yakası”, “En Son Babalar Duyar”, “Yalan Dünya”, “Geniş Aile” ve “Leyla ile Mecnun” gibi birçok unutulmaz proje bulunuyor.