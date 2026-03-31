Resmi Gazete’de yer alan düzenleme, hangi ceza tutarı için hangi makama başvurulacağını net bir şekilde ortaya koydu.
Vergi borcu olanlara yeni düzenleme yürürlüğe girdi: 40 bin TL'ye yükseltildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi cezalarında indirim ve uzlaşma bekleyen mükellefler için yeni bir dönem başlattı. 2026 yılı için uzlaşma sınırı 40 bin TL’ye yükseltildi.Derleyen: Hava Demir
CEZANIN MİKTARINA GÖRE YETKİLİ KURUL DEĞİŞECEK
Yeni düzenlemeye göre, vergi cezalarında uzlaşma masasına oturacak heyetler cezanın büyüklüğüne göre belirlenecek. Eğer ceza miktarı vergi dairesindeki yerel komisyonların yetkisini aşıyorsa, konu sırasıyla Defterdarlık, Koordinasyon Komisyonu veya Ankara’daki Merkezi Uzlaşma Komisyonu’na taşınacak.
Mükellefin birden fazla cezası varsa, hangi komisyonun yetkili olduğunu en yüksek tutarlı ceza belirleyecek. Böylece tüm cezalar tek bir masada, en yetkili komisyon tarafından görüşülerek işlem karmaşasının önüne geçilecek.
40 BİN TL’NİN ALTI VE ÜSTÜ İÇİN FARKLI KURALLAR
Vatandaşları en çok ilgilendiren usulsüzlük cezalarında ise "uzlaşma sınırı" yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Daha önce 5 bin TL olarak uygulanan alt sınır, 2026 yılı için 40 bin Türk lirası olarak ilan edildi.
Buna göre; 40 bin TL’yi aşan usulsüzlük cezaları için mükellefler uzlaşma masasına oturabilecek.
Bu tutarın altında kalan cezalar için ise uzlaşma yerine, kanunda belirtilen indirim haklarından (yüzde 50 artırımlı indirim) yararlanılabilecek.
AYNI MASADA ÇÖZÜLECEK
Eğer bir mükellef hem vergi aslına bağlı bir ceza (vergi ziyaı) hem de usulsüzlük cezası almışsa, hangi komisyonun bakacağına ana vergi cezası tutarı karar verecek.
"Uzlaşmada birlik" ilkesi gereği, ana ceza hangi komisyonun yetkisindeyse, diğer küçük cezalar da aynı heyet tarafından karara bağlanacak.
SÜREÇLER HIZLANACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, uzlaşma görüşmelerinin yerinde ve hızlı bir şekilde sonuçlanması için Gelir İdaresi Başkanlığı’na illere göre özel yetkiler verme imkanı da tanıdı. Yürürlüğe giren tebliğ ile vergi ihtilaflarının mahkemeye gitmeden, idare ile anlaşarak çözülmesi hedefleniyor.