Bugün öğlen saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ataşehir’de gerçekleşen kazada Başkan Saran’ın vücudunda morluklar oluşurken, şoförü ise hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya karışan diğer tarafta da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

TOPLANTIYA KATILDI

Başkan Saran’ın kazanın ardından bacak, kol ve boynunda ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği ve yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı bildirildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-lacivertli ekip, durumla alakalı şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyuna Bilgilendirme

Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir.

Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır.