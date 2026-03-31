Bursa AKP'ye geçer mi? İşte Meclis aritmetiği; AKP kazanamadan kazanacak mı?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandıktan sonra meclis çoğunluğu elinde bulunan AKP-MHP, kendi adayını çıkararak Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni AKP'ye geçirdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da tutuklandıktan sonra Bayrampaşa'da çoğunluk elinde bulunan CHP'de birkaç üye istifa ederek AKP'nin adayını destekledi ve Bayrampaşa da AKP'ye geçti. Son olarak Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandıktan sonra başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, yanına birkaç meclis üyesini de alarak AKP'ye geçti ve böylece Beykoz Belediyesi de AKP'ye geçmiş oldu.