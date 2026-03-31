CHP'li belediyelere yönelik yargı kıskacının son adresi Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 55 kişi gözaltına alındı.
Bursa AKP'ye geçer mi? İşte Meclis aritmetiği; AKP kazanamadan kazanacak mı?
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından CHP'de olan belediyenin AKP'ye geçebileceği konuşulmaya başladı. Bozbey'in serbest kalmadığı bir senaryoda süreç nasıl işleyecek? Belediye el mi değiştirecek? İşte tüm ayrıntılar...Mercek: Aykut Metehan
Belediye başkanlarına yönelik yapılan operasyonlarda birçok CHP'li belediye başkanı tutuklandı. Halkın iradesini CHP'den yana kullandığı belediyelerde ya meclis üyeleri 'bir şekilde' istifa ederek Meclis aritmetiğini değiştirdi, ya da zaten meclis çoğunluğu elinde olan AKP-MHP ittifakı, başkanvekilliği için fırsat kolladı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandıktan sonra meclis çoğunluğu elinde bulunan AKP-MHP, kendi adayını çıkararak Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni AKP'ye geçirdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da tutuklandıktan sonra Bayrampaşa'da çoğunluk elinde bulunan CHP'de birkaç üye istifa ederek AKP'nin adayını destekledi ve Bayrampaşa da AKP'ye geçti. Son olarak Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandıktan sonra başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, yanına birkaç meclis üyesini de alarak AKP'ye geçti ve böylece Beykoz Belediyesi de AKP'ye geçmiş oldu.
Bu örnekler akıllara Mustafa Bozbey tutuklanırsa Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirir mi sorusunu akıllara getirdi. Bursa'da Meclis aritmetiği nasıl? İşte Meclis üye dağılımı:
AKP: 49
MHP: 8
CHP: 41
İYİ Parti: 6
Yeniden Refah: 1
BBP: 1
Bu oranlara göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı önce Bozbey'i geçici olarak görevden uzaklaştıracak, ardından Bursa Belediyesi'ne Belediye Başkanvekili seçimi için tatih verilecek. Meclis'de Cumhur ittifakının çoğunluğu göz önüne alındığında, Bursa'nın halkın iradesinin aksine, AKP'ye geçeceği öngörülüyor.
Eğer Bursa AKP'ye geçerse, Bursa AKP'nin kazanamayarak kazandığı ilk büyükşehir olacak.