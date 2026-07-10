Kaynak: İHA

Sahil şeridinde havaların ısınmasıyla birlikte erken olgunlaşan fındıklar, özellikle yol kenarlarında ve turistik noktalarda kurulan tezgahlarda satışa sunuluyor. Resmi hasat dönemine henüz girilmemiş olsa da, fındığın yeterli olgunluğa eriştiğini belirten üreticiler, gelen yoğun talebi geri çevirmediklerini ifade ediyor. Bölgeye gelen gurbetçiler ve yerli turistler ise bu eşsiz lezzete büyük ilgi gösteriyor.

"MÜŞTERİLERİMİZ ISRARLA İSTİYOR"

Kendi bahçesinden topladığı fındıkların yanı sıra bölgeye özgü yöresel ürünlerin de satışını yapan Gülbeyaz Zafer Çaytepeli, sezonun ilk satışlarına başladıklarını ve ilerleyen günlerde talebin daha da katlanmasını beklediklerini dile getirdi. Çaytepeli, satışlardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı: "Müşterilerimiz ısrarla taze fındık sorduğu için ürünlerimizi tezgaha getirdik. Özellikle şehrimizi gezmeye gelen yerli turistler ve farklı illerden gelen ziyaretçilerin yaş fındığa ilgisi çok büyük. Kendi alın terimizle ürettiğimiz ürünleri satıyoruz ve her yıl olduğu gibi bu yıl da bereketli bir sezon bekliyoruz."

"MARKETLERDE BULUNMAYAN ÖZEL BİR LEZZET"

Taze fındık almak için tezgahlara uğrayan ziyaretçilerden Orhun Yel ise, Ankara’dan Ordu’ya her gelişlerinde bu geleneği bozmadıklarını belirtti. Yaş fındığın farklı bir aroması olduğuna dikkat çeken Yel, "Biz buna bölgede yaş ya da süt fındık diyoruz. Her yerde, özellikle de büyükşehirlerdeki marketlerde bulunabilen bir şey değil. Ordu’ya adım atar atmaz tezgahları görünce hemen 2 kilogram aldık. Fındığı bu taze ve sulu haliyle tüketmek bizim için ayrı bir keyif" ifadelerini kullandı.