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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis operasyonlarında 187 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da 68 kişi, Anakra'da 63 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki operasyonda 30 kişinin firari olduğu tespit edildi.

ANKARA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdikleri ve bu nitelikte yayın yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin 63'ü gözaltına alındı.

30 KİŞİ FİRARİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren yayınlar yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında gözaltı ile ikametlerinde arama ve el koyma kararı verildi.

Operasyon kapsamında 63 şüpheli gözaltına alınırken, 26 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari durumdaki 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

İSTANANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul'da "yasa dışı bahis ve kumar"dan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda ise 68 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda çalışma başlattı.

Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığını, ardından büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiğini belirleyen ekipler, para transferi açıklamalarında da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığını tespit etti.

Bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen ekipler, hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini, hacminin ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğunu, bunların da bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığını ortaya çıkardı.

"PARANIN İZİ KAYBETTİRİLMEYE ÇALIŞILDI"

Çalışmaların devamında kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye (değeri 1 dolara endeksli olan kripto para) dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiğini, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirleyen ekipler, parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığını belirledi.

68 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 68 zanlı, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.