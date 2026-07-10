10. JUDE BELLINGHAM - 4 GOL (İNGİLTERE)
2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi
2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı gitgide kızışıyor. Çeyrek final maçlarının başlamasıyla birlikte gol krallığı listesi de güncellendi. İşte 2026 Dünya Kupası gol krallığında son durum...Furkan Çelik
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1 10
9. JULIAN QUINONES - 4 GOL (MEKSİKA)
2 10
8.VINICIUS JUNIOR - 4 GOL (BREZİLYA)
3 10
7. MIKEL OYARZABAL - 4 GOL (İSPANYA)
4 10
6. ISMAILA SARR - 4 GOL (SENEGAL)
5 10
5. OUSMANE DEMBELE - 5 GOL (FRANSA)
6 10
4. HARRY KANE - 6 GOL (İNGİLTERE)
7 10
3. ERLING HAALAND - 7 GOL (NORVEÇ)
8 10
2. LIONEL MESSI - 8 GOL (ARJANTİN)
9 10
1. KYLIAN MBAPPE - 8 GOL (FRANSA)
10 10