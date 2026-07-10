Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi

2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi

2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı gitgide kızışıyor. Çeyrek final maçlarının başlamasıyla birlikte gol krallığı listesi de güncellendi. İşte 2026 Dünya Kupası gol krallığında son durum...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi - Resim: 1

10. JUDE BELLINGHAM - 4 GOL (İNGİLTERE)

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2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi - Resim: 2

9. JULIAN QUINONES - 4 GOL (MEKSİKA)

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2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi - Resim: 3

8.VINICIUS JUNIOR - 4 GOL (BREZİLYA)

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2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi - Resim: 4

7. MIKEL OYARZABAL - 4 GOL (İSPANYA)

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2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi - Resim: 5

6. ISMAILA SARR - 4 GOL (SENEGAL)

5 10
2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi - Resim: 6

5. OUSMANE DEMBELE - 5 GOL (FRANSA)

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2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi - Resim: 7

4. HARRY KANE - 6 GOL (İNGİLTERE)

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2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi - Resim: 8

3. ERLING HAALAND - 7 GOL (NORVEÇ)

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2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi - Resim: 9

2. LIONEL MESSI - 8 GOL (ARJANTİN)

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2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte gol krallığı listesi - Resim: 10

1. KYLIAN MBAPPE - 8 GOL (FRANSA)

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