Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

BitHero, 1 Haziran 2026 itibarıyla faaliyetlerine tamamen son vereceğini duyurdu. 15 Mayıs'tan itibaren yatırma işlemleri, 17 Mayıs'tan itibaren ise alım-satım işlemleri durdurulacak. Kullanıcıların varlıklarını çekmesi için belirlenen son tarih ise 1 Haziran.

KADEMELİ KAPANIŞ SÜRECİ BAŞLADI

BitHero tarafından yapılan resmi açıklamada, tasfiye sürecinin SPK ve ilgili diğer otoritelere bildirildiği ifade edildi. Kullanıcıların varlıklarını güvenli bir şekilde tahliye edebilmesi için şu takvim paylaşıldı:

15 Mayıs 2026 (Saat 18.00): Türk Lirası ve kripto para yatırma işlemleri tamamen durdurulacak. 17 Mayıs 2026 (Saat 23.59)'te platformdaki tüm alım-satım işlemleri sonlandırılacak. Henüz gerçekleşmemiş olan tüm açık emirler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek. 1 Haziran 2026 (Saat 23.59)'da platform tamamen erişime kapatılacak.

VARLIKLAR İÇİN SON ÇAĞRI

Şirket, kullanıcıların banka hesaplarına TL çekimi veya cüzdan adreslerine kripto varlık transferi yapabilmeleri için 1 Haziran tarihine kadar süresi olduğunu hatırlattı. Açıklamada, çekim işlemlerinin süreç boyunca kesintisiz devam edeceği ve destek kanallarının 24 saat boyunca hizmet vereceği vurgulandı.

KULLANICI HAKLARI ÖNCELİĞİMİZ

BitHero yönetimi, bu kararın ardından kullanıcı hak ve menfaatlerinin korunmasının birinci öncelik olduğunu belirtti. Yatırımcıların platformda kalan bakiyelerini belirtilen tarihe kadar çekmeleri konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.