Kripto para piyasalarında Bitcoin’e yönelik iyimser beklentiler devam ederken, analistler 2026 yılı sonuna kadar 150 bin dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik güçlü para girişleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin kripto ödemelerine ilişkin attığı yeni adımlar, piyasalardaki yükseliş beklentisini destekliyor.
Bitcoin’de tarihi ralli beklentisi: 2026 yıl sonu hedefinde güncelleme
Kripto para piyasalarında Bitcoin’e yönelik yükseliş beklentisi artarken, analistler 2026 sonuna kadar 150 bin dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine güçlü para girişleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin kripto ödemelerine yönelik adımları piyasayı destekliyor.Derleyen: Haber Merkezi
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, kripto para piyasalarında Bitcoin’e yönelik yükseliş beklentileri yeniden gündeme geldi. Motley Fool analistlerinden biri, Bitcoin’in 2026 yılı sonuna kadar 150 bin dolar seviyesine ulaşabileceği yönündeki tahminini yineledi. Analist, güçlü kurumsal talep ve piyasadaki arzın giderek daralmasının fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.
Halihazırda yaklaşık 80 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin için yapılan bu tahmin, mevcut fiyatın neredeyse iki katına işaret ediyor.
SPOT BİTCOİN ETF’LERİNE GÜÇLÜ GİRİŞ
ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, Nisan 2026’da yılın en güçlü aylık performansını kaydetti. Söz konusu ETF’lere ay boyunca toplam 1,97 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti.
2024 yılının başından bu yana spot Bitcoin ETF’lerine toplam girişin 58 milyar doları aştığı belirtilirken, bu durum kurumsal yatırımcı ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğini gösterdi.
Uzmanlar, ETF’ler üzerinden artan kurumsal yatırımın Bitcoin arzı üzerindeki baskıyı artırdığını ve bunun fiyatları destekleyen temel unsurlardan biri olduğunu ifade ediyor.
DUBAİ’DEN KRİPTO ÖDEME ADIMI
Birleşik Arap Emirlikleri’nde kripto para sektörünü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası’ndan “Stored Value Facilities” lisansı alan ilk sanal varlık hizmet sağlayıcısı oldu.
Söz konusu lisans sayesinde şirket, Dubai’de kamu hizmetlerine yönelik kripto ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu adımın kripto varlıkların günlük kullanım alanlarını genişletmesi bekleniyor.
KRİPTO CÜZDANLARINDA GÜVENLİK UYARISI
Öte yandan sektör, güvenlik riskleriyle de gündemde. Kripto para cüzdanlarında bulunan bazı tasarım açıklarının kullanıcı varlıklarının çalınmasına neden olabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, bu tür açıkların siber saldırganlar tarafından uzun süredir kullanıldığını ve dijital varlık sahipleri için ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.