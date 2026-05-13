YENİÇAĞ yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer, ABD’deki güçlü istihdam verilerinin Fed’in elini faiz indirimi konusunda şimdilik zorlaştırdığını ancak enflasyonda düşüşün başlamasıyla piyasalarda büyük bir rallinin kapısının aralanacağını savundu.
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, piyasalardaki sert yükseliş için senaryoyu verdi. Geçer, "ABD hem istihdam sorununu çözüp hem de faiz indirmeye başlarsa; altın, hisse senedi ve kripto para piyasalarında ciddi bir coşku beraberinde gelir" dedi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
ABD'de Nisan ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok üzerinde gelmesini değerlendiren Geçer, istihdam sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğüne dikkat çekti. Bu durumun Fed’in faiz indirmeme yönündeki duruşunu kuvvetlendirdiğini belirten Geçer, şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyon yüksek seyrettiği ve istihdam sorunları çözüldüğü için Fed şu an faiz indirmeme yönünde güçlü bir pozisyona sahip."
Geçer’e göre asıl kırılma noktası, güçlü istihdam verilerine enflasyondaki düşüşün eşlik etmesiyle yaşanacak.
Bu senaryoyu "şenlik" olarak tanımlayan Geçer, "ABD hem istihdam sorununu çözüp hem de faiz indirmeye başlarsa; altın, hisse senedi ve kripto para piyasalarında ciddi bir coşku beraberinde gelir" dedi.
Yatırımcıların en çok merak ettiği altın ve gümüş fiyatlarına dair de çarpıcı öngörülerde bulunan Selçuk Geçer, panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Geçer, "Altın kısa vadede yatay seyredebilir ancak yavaş yavaş yukarı eğilim başlayacaktır. İyi haberlerin gelmesiyle birlikte altının kendisini 5.000 doların üzerine atmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Gümüşün 84 dolar civarındaki seyrini kritik bulan Geçer, gümüşün iyi haberlere altına oranla çok daha sert yükseleceğini söyledi.
Geçer, piyasaların artık kötü haberleri çok fazla umursamadığını, aksine iyi haberlere odaklı bir fiyatlama davranışına girdiğini belirterek yatırımcılara stratejik sabır tavsiyesinde bulundu.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.