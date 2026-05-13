Yeniçağ Gazetesi
13 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Ekonomi Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek

Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, piyasalardaki sert yükseliş için senaryoyu verdi. Geçer, "ABD hem istihdam sorununu çözüp hem de faiz indirmeye başlarsa; altın, hisse senedi ve kripto para piyasalarında ciddi bir coşku beraberinde gelir" dedi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek - Resim: 1

YENİÇAĞ yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer, ABD’deki güçlü istihdam verilerinin Fed’in elini faiz indirimi konusunda şimdilik zorlaştırdığını ancak enflasyonda düşüşün başlamasıyla piyasalarda büyük bir rallinin kapısının aralanacağını savundu.

1 10
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek - Resim: 2

ABD'de Nisan ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok üzerinde gelmesini değerlendiren Geçer, istihdam sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğüne dikkat çekti. Bu durumun Fed’in faiz indirmeme yönündeki duruşunu kuvvetlendirdiğini belirten Geçer, şu ifadeleri kullandı:

2 10
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek - Resim: 3

"Enflasyon yüksek seyrettiği ve istihdam sorunları çözüldüğü için Fed şu an faiz indirmeme yönünde güçlü bir pozisyona sahip."

3 10
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek - Resim: 4

Geçer’e göre asıl kırılma noktası, güçlü istihdam verilerine enflasyondaki düşüşün eşlik etmesiyle yaşanacak.

4 10
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek - Resim: 5

Bu senaryoyu "şenlik" olarak tanımlayan Geçer, "ABD hem istihdam sorununu çözüp hem de faiz indirmeye başlarsa; altın, hisse senedi ve kripto para piyasalarında ciddi bir coşku beraberinde gelir" dedi.

5 10
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek - Resim: 6

Yatırımcıların en çok merak ettiği altın ve gümüş fiyatlarına dair de çarpıcı öngörülerde bulunan Selçuk Geçer, panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

6 10
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek - Resim: 7

Geçer, "Altın kısa vadede yatay seyredebilir ancak yavaş yavaş yukarı eğilim başlayacaktır. İyi haberlerin gelmesiyle birlikte altının kendisini 5.000 doların üzerine atmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

7 10
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek - Resim: 8

Gümüşün 84 dolar civarındaki seyrini kritik bulan Geçer, gümüşün iyi haberlere altına oranla çok daha sert yükseleceğini söyledi.

8 10
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek - Resim: 9

Geçer, piyasaların artık kötü haberleri çok fazla umursamadığını, aksine iyi haberlere odaklı bir fiyatlama davranışına girdiğini belirterek yatırımcılara stratejik sabır tavsiyesinde bulundu.

9 10
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek - Resim: 10

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro