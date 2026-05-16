Bir dönem Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir FK, MKE Ankaragücü ve Sivasspor formaları giyen tecrübeli futbolcu Tolga Ciğerci, devre arasında sürpriz bir transfere imza atmıştı.
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler bugün tarihi maça çıkıyorlar: Cottbus ile Almanya'da peri masalı
Bir dönem ülkemizde de forma giyen Tolga Ciğerci devre arasında transfer olduğu Cottbus'ta kardeşi Tolcay Ciğerci ile tarihi bir maça çıkacak. İşte detaylar...
Kış transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Almanya’ya dönen 34 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 3 ekiplerinden Energie Cottbus ile sözleşme imzaladı.
KARDEŞİYLE AYNI TAKIMDA!
Bu transfer, aynı zamanda kardeşi Tolcay Ciğerci ile aynı takımda forma giyme fırsatı da sundu.
SON MAÇIN KAHRAMANI TOLGA CİĞERCİ
Adaptasyon sürecinde zaman zaman zorlanan Tolga Ciğerci, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeye başladı. Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz hafta Wiesbaden karşısında oyuna sonradan girmiş attığı son dakika golüyle takımına 2-1’lik galibiyeti getirmişti ve kritik 3 puanda kahraman olarak öne çıkmıştı.
KADER MAÇI! HEDEF BUNESLIGA 2
Almanya 3. Lig’de son haftaya girilirken VfL Osnabrück 77 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, 69 puanlı Energie Cottbus ikinci sırada yer alıyor. Cottbus, TSİ 14.30’da oynanacak Regensburg deplasmanında galibiyet alarak Bundesliga 2’ye yükselmeyi hedefliyor.
Ev sahibi ekibin hedefinin kalmamış olması, karşılaşmada Cottbus’un elini güçlendiren faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan 67 puana sahip Diusburg ve Essen tehditleri de göze çarpıyor.
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler, Cottbus’un olası yükselişinde önemli rol oynayarak kulüp tarihine geçme fırsatı yakalamış durumda.
TOLCAY SEZONA DAMGA VURDU!
Özellikle Tolcay Ciğerci'nin bu sezonki inanılmaz performansı takımı adına çok değerliydi. Takımıyla bu sezon 38 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, bu süreçte 18 gol atarken 13 de asist yaptı. Tolga ise çıktığı 9 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
İki sezon önce Bölgesel Lig’de mücadele eden Energie Cottbus, bu karşılaşmada galibiyet alıp Bundesliga 2’ye yükselmesi halinde tarih yazmış olacak. Hiç şüphesiz bu peri masalında en büyük pay sahiplerinden biri de Ciğerci kardeşler olacak.