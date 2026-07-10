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Kaynak: Haber Merkezi

2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim, meslektaşının kimliğini çaldı. Akılalmaz olay Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşandı.

İddiaya göre, adliyeye girerken görevde olan bir hakimin kimlik kartını gösterip x-ray cihazından geçen zanlı, yanındakilerden birinin şüpheli olduğu dosyayı sormak içim 7'nci kata çıktı.

NTV'nin haberine göre, savcının yerinde olmadığını görünce büroda görevli müdürün odasına giden zanlının hareketlerinden ve hakim kartından şüphelenen müdür, durumu polislere bildirdi.

BAŞKA BİR HAKİME AİT BULDUĞU KARTI KULLANMIŞ

Sözde hakim, yanında getirdiği iki kişiyle birlikte hakim ve savcı yemekhanesine girdi ancak çay içtikleri sırada gözaltına alındı. Zanlı, gerçek bir hakime ait olan kimlik kartını otoparkta bulduğunu iddia edip "Kartı iade etmeyi unutmuşum." dedi.

55 yaşındaki olduğu öğrenilen şüpheli "nüfuz ticareti" suçundan tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.