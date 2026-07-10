Yargıtay son noktayı koydu: 23 yıllık tazminatı yandı

Fabrikada çalışan K.L. isimli işçi, vardiya düzenlemelerinde adil olmadığını iddia ettiği yöneticisiyle sert bir tartışma yaşadı. Karşılıklı yumruklaşmaya varan ve iş yerindeki huzur ortamını bozan bu kavganın ardından işveren, hem işçinin hem de vardiya amirinin iş sözleşmelerini tazminatsız olarak feshetti.