'Zarar ediyor' diye satıldı şimdi altın ve petrol fışkırıyor: Servet değerinde toprak

Sözcü'de yer alan habere göre; Rusya'nın dönümünü 2 sentin bile altında bir fiyata, toplamda sadece 7,2 milyon dolara devrettiği 1,55 milyon kilometrekarelik devasa coğrafya, ABD'nin enerji ve maden bağımsızlığının kilit taşı haline geldi.