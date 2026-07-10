İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada S.E.'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuları Tekirdağ'da piyasaya sürmeye çalıştığı belirlendi.

Adım adım takip edildi: Çorlu’da durduruldu: Piyasa değeri 18 milyon lira - Resim : 1

Polis, takibe aldığı S.E.'yi kullandığı araç ile birlikte Çorlu ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada motor kısmına gizlenen 1 kilo esrar ile yaklaşık 85 kilo bonzai üretilebilecek 839 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Adım adım takip edildi: Çorlu’da durduruldu: Piyasa değeri 18 milyon lira - Resim : 2

Uyuşturucunun piyasa değeri 18 milyon lira olduğu belirtilirken, şüpheli S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Adım adım takip edildi: Çorlu’da durduruldu: Piyasa değeri 18 milyon lira - Resim : 3