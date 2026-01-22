NOW TV’nin yeni sezon işlerinden ‘Yeraltı’nın yayın günü belli oldu. Dizi, 28 Ocak Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı MED Yapım imzalı dizide ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler bulunuyor. Peki, ‘Yeraltı’ reytinglerde ne yapar?

Çarşamba gününe ambargo koyan ‘Eşref Rüya’, iki sezondur istikrarlı gidişatını sürdüren ‘Sahipsizler’, yen dönemi ve yeni oyuncu kadrosu ile ‘Kuruluş Orhan’, yıllardır ekrana damga vuran sevilen yarışma programı ‘Survivor’ ve bir de bunlara gündüz kuşağını eklersek, ‘Yeraltı’nın işi hiç ama hiç kolay değil. Bana göre, yayın günü tercihi yanlış. Bu dizi için en ideal gün Pazartesi’ydi. Kanalın tercihi bu yönde olmuş. Umarım, sürpriz yaparak şaşırtır. Reytingi bol olsun.

Ece Gürsel’den ‘Kalbin Yalan’a akustik yorum

Akustik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ece Gürsel, ‘Kalbin Yalan’ şarkısının akustik versiyonunu yayınladı.

Sözleri Ramazan Kızılpınar, müziği İbrahim Küçükoğlu’na ait şarkının düzenlemesi Hüseyin Kırkışoğlu imzası taşıyor. Yaz aylarında müzikseverlerle buluşan şarkıyı daha yalın ve duygusu daha önde bir yorumla yeniden ele alan Ece Gürsel, şarkının enerjik ruhuna alternatif olarak daha sakin ve daha derin bir atmosfer sunmuş.

Böylece aynı şarkı, hem hareketli hem de akustik yorumuyla dinleyicilere farklı tatlarda iki ayrı deneyim yaşatıyor.

İstanbul’un her köşesinde ücretsiz etkinlikler

Çocuklar, İBB Kültür’ün ücretsiz olarak düzenlediği atölyeler, tiyatro oyunları ve film gösterimleriyle dolu dolu bir yarıyıl tatili geçiriyor.

Nitelikli, eğitici ve eğlenceli kültür-sanat etkinlikleriyle çocukların sanatsal gelişimini destekleyen program kapsamında 1 Şubat’a kadar İstanbul’un farklı ilçelerindeki mekânlarda 37 çocuk atölyesi, 31 tiyatro oyunu ve 15 film gösterimi gerçekleşecek.

Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Turhan Selçuk Kültür Evi, Büyükada Taş Mektep, Çubuklu Silolar gibi miras alanlarında ve şehrin çeşitli kültür merkezlerinde düzenlenen etkinliklerin yanı sıra ‘Küçük Rehberler’ projesiyle çocuklar tatilde de İstanbul’u keşfetmeye devam edecek.