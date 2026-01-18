Son olarak NOW TV’de yayınlanan ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizisinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan, sosyal medyada 2025 yılına damga vurdu.

Oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, X’te (Twitter) erkek oyuncular arasında en çok konuşulan isim olarak zirveye adını yazdırdı. Araştırmada, Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili 6 milyon 300 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Bugüne kadar rol aldığı yapımlardaki performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu, paylaşımlarıyla bu senede çok konuşulmaya devam edeceğe benziyor.

Halil İbrahim Ceyhan’ı listede sırasıyla Gökberk Yıldırım, Mert Ramazan Demir, İlhan Şen, Atakan Özkaya, Kerem Bürsin, Akın Akınözü, Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz ve Aras Bulut İynemli takip etti.

‘Perpa Şiir Akşamları’, 10 yılı geride bıraktı

Perpa, bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra uzun zamandır düzenlenen ‘şiir akşamları’yla da dikkat çekiyor.

‘Perpa Şiir Akşamları’, 126 aydır kesintisiz devam ediyor. Halil Erdem Gültekin tarafından Şubat 2016’da başlatılmış. Pandemi döneminde hiç ara verilmemiş ve online olarak sürdürülmüş. Önümüzdeki ay 11. yılına girecek. Halil Erdem Gültekin’in yokluğunda Ali Örs etkinlikle ilgileniyor. Şiir tutkunları, her ay Perpa Ticaret Merkezi B Blok Mithat Yümlü Konferans Salonu’nda bir araya geliyor. Bazıları kendi yazdığı şiirleri bazılarıysa sevdiği bir şairin şiirini okuyor. Etkinliğe katılan herkes şiir seslendirebiliyor. Moderatörlüğünü yazar ve şair Şeyda Bozkurt’un yaptığı 10. yılın son etkinliğine ben de katıldım. Yaklaşık 3 saat sürdü. Katılımcılar, hemen hemen her konuyla ilgili birbirinden güzel şiirler okudu. Şiire doyduğum bir geceydi.

‘Perpa Şiir Akşamları’na hiç ara vermeden bunu süreklilik hâline getirip bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum.

Simge Sağın’dan akustik konserler serisi

Simge, geleneksel hâle getirdiği ve büyük ilgi gören akustik konser serisini yeniden başlatıyor.

Simge Sağın, hit şarkılarının akustik versiyonlarının yanı sıra sahnede söylemekten vazgeçemediği özel eserler ve arabesk dokunuşlarla müzikseverlere duygu dolu anlar yaşatacak. Simge’nin ‘Anlatasım Var’ adını verdiği konser serisi, 30 Ocak’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde başlayacak.

Simge Sağın, 1 Şubat’ta Antalya Fuar Merkezi’nde, 7 Şubat’ta Eskişehir Fuar Merkezi’nde ve 8 Şubat’ta ise Ankara STK sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.