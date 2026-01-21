Haftanın dizisi: atv’de Salı akşamları yayınlanan ‘Abi’, ekran yolculuğuna rekorla başladı. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizi, ilk bölümde 9.98 reytinge ulaştı.

Sosyal medyanın gündeminden de düşmeyen OGM Pictures imzalı dizi, hem bu sezonun hem de ‘İnci Taneleri’nden (Ocak 2024) bu yana en iyi ilk bölüm açılışını gerçekleştirdi ve kendi gününün yeni lideri oldu.

*****

‘Efes’in Sırrı’ gişenin lideri oldu

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin yaptığı, senaryosunu Kamuran Süner ile Zeynep Süner’in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi gibi isimlerin bulunduğu ‘Efes’in Sırrı’, ilk hafta sonunda 102 bin 830 seyirci tarafından izlenerek açılışını zirvede gerçekleştirdi.

Film, içine kapanık bir çocuk olan Tuna’nın, gizemli bir şekilde yeniden çocukluklarına dönen bir grup arkeologla yolunun kesişmesiyle atıldığı macerayı anlatıyor.

*****

Eski şarkılara güncel yorumlar

Haftanın şarkısı: Kendine has tarzı ve yorumuyla milyonların gönlüne taht kuran Orhan Ölmez, ‘Ölmez Şarkılar’ projesi kapsamında eski şarkılarını güncel yorumlarla yeniden sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Orhan Ölmez; sözleri, müziği ve düzenlemesi kendine ait şarkısı ‘Seni Seviyorum’u yeni formatında Müzik Ölmez etiketiyle yayınladı. Şarkı, karşılık görmese bile vazgeçilemeyen bir aşkın içten itirafını anlatıyor.

*****

İki kalbin aynı ritmi tekrar bulması

Haftanın kitabı: Yazar Tanser Yılmaztürk’ün ‘Kaderin Kırmızı İpi’ kitabı, Patara Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Aşkın ve gururun, ihanetin ve dostluğun, tesadüf sandığımız kader anlarının hikâyesi olan kitap, bir kolyenin içindeki gizli koordinatları, bir akasya gölgesini, bir düşüşün geride bıraktığı soğuk gerçeği, bir gazinonun ışıklarıyla bir yağmurun sessizliği arasında iki kalbin aynı ritmi tekrar bulmasını anlatıyor.