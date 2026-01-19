Kanal D’nin 3. sezonu merakla beklenen dizisi ‘İnci Taneleri’nin yayın tarihi belli oldu. Dizi, 29 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı dizide ayrıca Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel, Taylan Meydan gibi isimler bulunuyor. Türk Televizyonda Tarihi’nde bir dizi, ilk kez yaz döneminin ardından devam eden yarım sezonluk ara sonrası yayın yolculuğunu sürdürecek.

Bakalım ‘İnci Taneleri’, başladığı günden beri aldığı reytingler ile Perşembe akşamlarına damga vuran ‘Halef Köklerin Çağrısı’, ilk bölümden bu yana istikrarlı gidişatını sürdüren ‘Veliaht’ ve sevilen yarışma programı ‘Survivor’ karşısında kendi gününde yeni sezonuyla nasıl bir reyting alacak? Eski başarısını sürdürecek mi, yoksa hayal kırıklığı mı yaratacak? Şahsen, dizinin en azından sezon sonuna kadar ekranda olacağı kanaatindeyim. Sonrası mı? Bekleyip göreceğiz.

‘Göksel Söylüyor’ konserleri başlıyor

Türk Pop Müziği’nin en güçlü kadın şarkı yazarları ve yorumcularından birisi olan Göksel, 2026 yılı turnesine yeni konser serisi ‘Göksel Söylüyor’ ile iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Göksel, dünden bugüne kendi albümlerinden seçtiği şarkıların yanı sıra bugüne kadar sahnede yer vermediği gizli kalmış parçalarını da ilk kez seslendirecek.

Göksel, 25 Ocak’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde turneye start verecek. 31 Ocak’ta ise kariyerinde bir ilke imza atarak Bakü’de ilk kez Azerbaycanlı sevenleriyle buluşacak. Bahar aylarında rotasını Anadolu’ya çevirecek olan Göksel, 6 Mart’ta Kayseri, 8 Mart’ta Bursa’da sahne alarak 2026 turnesine hız kesmeden devam edecek.

Ümit Aksoy’dan ‘Vuran Vurana’ sürprizi

Bugüne kadar çıkardığı birbirinden sevilen şarkılarıyla dinleyicilerinin gönlüne taht kuran Ümit Aksoy, yeni şarkısı ‘Vuran Vurana’yı Map Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Ümit Aksoy imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Sedat Sakarya yapmış. Şarkıya yine Sedat Sakarya’nın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Hayatta karşılaşılan ihanetleri, haksızlıkları ve güvenin zarar görmesini anlatan şarkı, dinleyicide hem duygusal bir empati hem de yaşamın zorlukları üzerine düşünme hissi uyandırıyor. Şarkı, insanların güven bağlarının nasıl zayıfladığını ve bu durumun bireyin yaşantısında nasıl ağır hissettirdiğini çok güzel ifade ediyor.