TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’nin 2025 şampiyonunun belli olmasının ardından başlayan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da kazanan belli oldu.

7 Aralık 2025’te ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan programda, önceki akşam şampiyon kupasına kavuştu. 2021 yılının efsanevi yarışmacıları Sergen Özen ve Hasan Biltekin, MasterChef All Star Altın Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, Türk mutfağı, uluslararası mutfak ve imza tabağı etaplarından oluşan zorlu mücadelede kıran kırana bir performans sergiledi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu yarışmada, şeflerin değerlendirmeleri sonucu aldığı yüksek puanlar ve canlı yayındaki başarılı tabağı ile ‘altın kupa’ya uzanan taraf Sergen Özen oldu. Sergen’i tebrik ediyorum.

Tuğba Özay’dan duygulara dokunan şarkı

Tuğba Özay, yeni şarkısı ‘Biri Sana Biri Bana’yı Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Tuğba Özay’a, müziği İlkay Toktaş’a ait şarkının düzenlemesini Saffet Ulçay yapmış. Şarkıya Erkan Nas’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Geçmişin hüznü, yalnızlık, aşk ve içsel hesaplaşmalar üzerine kurulu güçlü bir anlatı sunan şarkı, İstanbul gecelerinin melankolisini, masaya konan iki kadeh şarap ve yarım kalan bir aşkın izleriyle harmanlanırken dinleyenin kalbine dokunan samimi bir atmosfer yaratıyor.

Klasik Türk müziği ezgileriyle modern sound’u bir araya getirerek zamansız bir duygu dünyası kuran şarkının duygusal derinliği, Tuğba Özay’ın içten yorumu ile daha da güçleniyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar Ödülü için çağrı

Türk Edebiyatı’nın ölümsüz isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın düşünce ve estetik dünyasından ilham alan eserlerin değerlendirileceği Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Ödülü için başvurular başladı.

Edebiyat dünyasına yeni ve nitelikli eserler kazandırmayı hedefleyen yarışma, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bursa Tanpınar Yılı’ kapsamında düzenleniyor.

Seçici kurulunda Hakan Akdoğan, Murat Cankara, Sibel Irzık, Nuri Sağlam ve Seval Şahin’in yer aldığı Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Ödülü için başvurular, 1 Mart’a kadar yapılabilecek. Süreç sonunda belirlenecek eserin sahibine 50 bin TL para ödülü verilecek.