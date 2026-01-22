ABD’nin SDG dediği Suriye PKK’sını ortada bırakarak, Şam yönetimini yeni ortak ilan etmesi üzerine, kimileri, “Büyük Orta Doğu Projesi üzerinden yorum yapanların bütün teorileri çöp oldu” diyor! Oysa yeni Suriye modelinin ayrıntılarını açıklayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, açıkça, “Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD kalıntılarını yenme ve Başkan Trump'ın cesur Orta Doğu Barış Planını ilerletme konusundaki hayati ulusal güvenlik çıkarlarımızı korurken, bu sürecin her aşamasında kararlılıkla arkasında durmaktadır.” dedi.

Barrack son açıklamasında da “SDG'nin sahada birincil IŞİD karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde ortadan kalktı, çünkü Şam artık IŞİD gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır durumda.” bilgisini verdi.

Yani Suriye’de artık Amerikan emir ve talimatlarını bundan sonra doğrudan Şam hükümeti yerine getirecek. Bu arada Şam hükümetinin, İsrail’in Şam’a 20 kilometre kadar yaklaşarak işgal ettiği Suriye topraklarını kurtarmak gibi bir derdi olmadığı anlaşılıyor.

***

Bazıları da “Hani PYD/YPG’ye 30-40 bin TIR silah verilmişti, hani 100 bin kişilik orduları vardı?” diye soruyor...

ABD’nin Suriye’nin kuzeyine 30-40 bin TIR silah gönderildiğini ilk söyleyen kişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır! Burada Amerikan eğitimi verilen SDG ordusunun 60 -100 bin arasında mevcudu olduğuna dair bilgiler de bütün dünya basınında yer alıyordu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da “PKK'nın Türkiye'den, Irak'tan, İran'dan gelmiş 2 bine yakın kadrosu şu anda SDG yönetiminin tepesinde oturuyor. Herkes zannediyor ki Mazlum var, Mazlum Suriyeli, Mazlum orayı temsil ediyor. Bu bir yalan. Mazlum ile siz bugün konuşun, Ahmet Şara ile konuştuğu zaman Mazlum gelip iki kişiye hesap vermek zorunda. PKK'nın askeri kanadı Suriye Komiseri Fehman Hüseyin, sivil kanat Suriye Komiseri Sabri Ok. Bunlara hesap vermek zorunda...” demişti.

Nitekim Tom Barrack’ın da Mazlum Abdi’yi “Kandil’den emir alıyorsun” diye azarladığı konuşuluyor.

***

Peki ne oldu da SDG denilen güçler, silah depolarını ve yıllarca Türkiye’ye karşı kazdıkları tünelleri bırakıp çekildi?

Çünkü ABD, “bölgedeki kara kuvvetlerini” değiştirdi. İdlib’de Türkiye’nin korumasında sakladığı Colani adlı yetiştirmesini Suriye’nin başına getirdikten sonra, ABD’nin SDG’ye ihtiyacı kalmadı. SDG’ye kattıkları Arap aşiretlerini çekince, geride sadece PKK kaldı. Onların da düz arazide, ABD desteği olmadan direnecek güçleri yok...

Unutmayın ki bir Irak ordusu da vardı ama Amerikan işgali sırasında hiç görünmedi... IŞİD, Musul’a iki üç bin hafif silahlı adamla girdiğinde de Musul valisi ve şehirdeki Irak ordusu, tankları ve zırhlı araçları bırakarak kaçtı. IŞİD, Türkiye’nin Musul başkonsolosluğunu da göz göre göre işgal etti. Oysa bu işgali önlemek için bir helikopter göndermek yeterdi ama başkonsolosluğa “işgale direnmeyin” diye emir gönderildi Sonra da rehin alınan personeli kurtarmak için IŞİD’e bavullarla para ödendi...

Çünkü oyun böyle kurulmuştu. Batılı istihbarat servislerinin yönlendirmesiyle bütün dünyadan militanlar, Türkiye ve Ürdün üzerinden Irak ve Suriye’ye gönderilmişti. Trump da o zamanlar başkan adayı olarak, “IŞİD’i Obama ve Hillary Clinton kurdu” demişti. IŞİD, o zaman da ABD için bahaneydi, şimdi de öyle...

***

ABD’nin Suriye operasyonu, yeni bir aşamaya dönüşürken, sonuç olarak Türkiye’nin eline ne geçti? Milyonlarca Suriyeli ile Türkiye’nin nüfus yapısı, kısmen değiştirildi. Öyle ki Türkiye’nin bir Türk-Arap-Kürt devleti olduğu en yüksek düzeyde ifade edilmeye başlandı.

Yakında Türkiye’nin operasyon yaptığı Suriye topraklarından da çekilmesi istenecektir. İçerde ise daha şimdiden, bayrak indirmek gibi eylemlerle, halkın birbirine düşman edilmesi planlanıyor...

SDG’nin potansiyel bir tehdit olmaktan çıkması Türkiye için iyidir ama onun yerini alan Şam yönetiminin, ayağına yer ettikten sonra ABD desteğiyle neler yapabileceğini de düşünmek, ayrıca bütün bu gelişmelerin ABD’nin İran operasyonuyla da ilgili olduğunu unutmamak gerekir. ABD’nin İran operasyonunda Türkiye ve Suriye’ye ihtiyacı var!

ABD, Suriye için geliştirdiği modeli, Türkiye’ye de dayatıyor, üstelik iktidar da ana muhalefet de bu modeli savunuyor!

Yani BOP, bütün hızıyla devam ediyor ama Türkiye’de bazıları neredeyse zil takıp oynayacak!