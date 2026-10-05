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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Yenipazar Belediyesi’ne öğrenci ve toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere Volkswagen marka 16+1 kişilik servis minibüsü hibe edildi.

Doğuş Otomotiv tarafından hibe edilen minibüs, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden tarafından teslim alındı. Aracın ilçede öğrenci taşımacılığı ve toplu taşıma hizmetlerinde kullanılması planlanıyor.

Yenipazar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aracın ilçeye kazandırılmasına sağlanan katkı dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’e Yenipazar halkı adına teşekkür edildi.