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Muğla’nın Fethiye İlçesi Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, devletin makam aracını ve resmi şoförünü eşine tahsis etti. Müdürün eşini, devletin makam aracı ve resmi şoförü Halk Eğitim kurslarına taşırken görüntülendi.

YENİÇAĞ’a ulaştırılan görüntülerde, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’nın devletin makam aracıyla ve resmi şoförle Halk Eğitim kurslarına farklı günlerde taşındığı yer aldı.

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, YENİÇAĞ’ın “Devletin makam aracını eşine tahsis eden müdür” başlıklı haberini Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, aracın tahsis amacı, özel kullanım olup olmadığı, şoföre talimatın kim tarafından verildiği ve konuyla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Kamu araçlarının kişisel amaçlarla kullanılamayacağını belirten YENİ Parti Milletvekili Uzun, iddiaların araştırılması ve doğru olması halinde kamu zararının tahsil edilmesi çağrısında bulundu.

Uzun, “Devletin malı milletindir; kimsenin şahsi kullanımına, ailesine ya da yakınlarına tahsis edilemez. Bu meselenin takipçisi olacağız” dedi.