Muğla, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'nın devletin makam aracını ve resmi şoförünü eşinin Halk Eğitim kurslarına transferi için seferber ettiği ortaya çıktı.



Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’nın, devlete ait makam aracını ve kurum şoförünü adeta ailesinin hizmetine sunduğu görüntüler tepki çekti.



Yakıtı vatandaşın vergisiyle karşılanan resmi aracın aile hususi otomobili gibi kullanılması, yurttaşlar tarafından görüntülendi ve YENİÇAĞ’a ulaştırıldı.



YENİÇAĞ’a ulaştırılan görüntülerde, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’nın devletin makam aracıyla ve resmi şoförle Halk Eğitim kurslarına farklı günlerde taşındığı yer aldı.



Fethiyeliler, devletin malıyla aile saltanatı süren ilçe milli eğitim müdürüne tepki gösterdi.



İşte o görüntüler:



