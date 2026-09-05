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Muğla, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, devletin imkanlarını ailesinin kullanımına sunup skandallara imza attı.

Muğla’nın Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’nın eşine makam aracını ve şoförünü tahsis ettiğini YENİÇAĞ gündeme getirdi.

YENİÇAĞ, Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’nın eşinin Halk Eğitim Merkezi’ne makam aracı ve şoförüyle gittiği görüntülerini yayınladı.

Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, eşine makam aracını ve şoförünü tahsis etmesinin ardından bir de kızı için devlet imkanlarını kullandı.

YENİÇAĞ, Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’nın diş hekimi olan kızının çalıştığı Özel DCI Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile protokol yaptığının belgelerini yayınladı.

Protokolde, Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve ailesinin yanı sıra ilçedeki öğretmenlere de “indirim” uygulanacağı belirtildi. Özel diş kliniği ile yapılan protokolün tüm okullara gönderilmesine ilişkin yazı hazırlandı.

YENİÇAĞ’ın belgelerle yayınladığı iki büyük skandalın ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya hakkında Milli Eğitim Bakanlığı iki müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı.

Fethiye’ye gelen Bakanlık müfettişleri çok yönlü bir çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında; resmi aracın hangi amaçlarla ve nerelerde kullanıldığı,kullanım sırasında kurum şoförünün usulsüz şekilde görevlendirilip görevlendirilmediği incelenecek.

Kamu taşıtlarının tahsis amacı dışında veya şahsi işlerde kullanılmasını kesin bir dille yasaklayan 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülen soruşturmada, mevzuat ihlali tespit edilip edilmediği müfettiş raporuyla netlik kazanacak. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda Müdür Faruk Kaya hakkında nasıl bir yol izleneceği netlik kazanacak.