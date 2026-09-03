Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Muğla’nın Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’nın eşine makam aracını ve şoförünü tahsis ettiğini YENİÇAĞ gündeme getirmişti.

YENİÇAĞ, Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’nın eşinin Halk Eğitim Merkezi’ne makam aracı ve şoförüyle gittiği görüntülerini yayınladı.

İLGİLİ HABER: https://www.yenicaggazetesi.com/devletin-makam-aracini-esine-tahsis-eden-mudur-1067040h.htm

Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’nın yeni bir skandalı ortaya çıktı.

YENİÇAĞ’ın ulaştığı belgelere göre, Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, diş hekimi olan kızının çalıştığı Özel DCI Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile protokol yaptı.

Protokolde, Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve ailesinin yanı sıra ilçedeki öğretmenlere de “indirim” uygulanacağı belirtildi. Özel diş kliniği ile yapılan protokolün tüm okullara gönderilmesine ilişkin yazı hazırlandı.

İşte o belgeler:



Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Özel DCI Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile protokol yaptığı 2023 yılında müdür Faruk Kaya’nın kızının da o diş kliniğinde çalıştığı kişisel “linkedin” sayfasında yer aldı.