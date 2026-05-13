CHP'li belediyelere yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği som ifadenin ayrıntılarına YENİÇAĞ ulaştı.

Özkan Yalım ifadesinde, CHP'nin 2023 yılındaki 38. Olağan Kurultayı sürecinde Özgür Özel adına seçim çalışması yürüttüğünü anlattı.

Kurultay için yaptığı çalışmaları Özkan Yalım ifadesinde şöyle özetledi:

“Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı olan 4 ve 5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen kurultay öncesinde yapılan il kongrelerinde Özgür ÖZELin genel başkanlığına destek olunması yönünde delegelerle görüşmek için Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin ve daha hatırlayamadığım yaklaşık 40 civarında ile giderek oradaki delegelerle yapılacak kongrede Özgür Özel’i desteklemeleri için görüştüm. Ben ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri üzerinde yoğunlaşarak çalışmalar yaptım. Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşık olarak 1200 delegesinden 600-700 arası delegeyle bizzat telefonla görüşerek Özgür ÖZEL’i desteklemeleri konusunda değişimin şart olduğu, Özgür ÖZEL’in daha genç ve dinamik olduğu yönünde görüşmeler yaparak çalışmalar yürüttüm. Bu görüşmelerin çoğunu Ankara Çankayada bulunan Özgür ÖZEL’in seçim koordinasyon merkezinde kendi şahsi telefonumla aramak suretiyle gerçekletirdim. Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri Özgür ÖZEL’i daha az destekledikleri için özellikle bu iki ildeki delegeler üzerinde çalışmalar yürüttüm.”

Özkan Yalım’ın ifadesinde bir kadın delegeden çocuklarının belediyede görevlendirilmesi karşılığında oy alınması dikkat çekti.

Özkan Yalım “delil” olduğunu belirterek şunları anlattı:

“Şuan tam olarak hatırlayamamakla birlikte Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinden bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istediğini ancak bu şartla yapılacak olan kurultayda Özgür ÖZEL’i destekleyeceğini iletti.

Sonrasında benim şahsi telefonuma çocuklarının cvlerini whatsapp uygulaması üzerinden gönderdi.

Telefonum incelendiğinde Özgür ÖZEL’i desteklemek için çocuklarının işe alınması yönünde şart koşan delegenin göndermiş olduğu çocuklarına ait cvler ve açık kimliği tespit edilebilir.”

BU İSİMLER DOĞRULANIRSA…

Özkan Yalım degele isimleri verip hem bu isimlerin çocuklarının SGK kayıtlarının incelenmesini hem de telefonundaki CV’lerinin tespit edilmesini istedi.

Peki, bu isimler tespit edilirse ne olur?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı için açılan ve kamuoyunda "mutlak butlan davası" olarak bilinen yargı süreci ise istinaf aşamasında.

Bir davayı etkileyebilecek ve seyrini değiştirebilecek hatta karar verilen durumlarda bile davanın yeniden görülmesini sağlayabilecek en kritik unsur “yeni delil” durumu…

Bu delillerin sağlamlığı ortaya konulduğunda yani beyan üzerinden değil de belgelerle delegelerin “satın alındığı” sabit olduğunda “mutlak butlan” davasının seyrinin değişmesi mümkün olabilir.