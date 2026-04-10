Asgari ücrete yılbaşında yapılan 5 bin 971 liralık artışın, 2 bin 819 lirasının daha şimdiden buhar olduğunu belirten Asgari Ücret İnisiyatifi, TBMM önünden seslendi: Krizin faturası emekçiye yüklenmesin.

YENİDEN ZAM YAPILMALI

Çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin oluşturduğu Asgari Ücret İnisiyatifi’nin asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesini öngören yasal değişiklik taleplerini de içeren dilekçelerini TBMM'ye sunmak için gittikleri Meclis önünde açıklama yapmaları engellendi. “Akaryakıta, gıdaya, elektriğe, kiraya her şeye zam varsa asgari ücrete de yeniden zam" yazılı pankartı açıp "Asgari ücrete yılda 4 zam", "Emekçiye refah payı", "6 saat iş günü ile herkese iş" ve "Asgari ücrete yeniden zam" yazılı dövizler taşıyan eylemcimler açıklamayı Olgunlar Caddesi’nde yaptı.

BU BİR SEFALET SENARYOSU

Asgari Ücret İnisiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Nurseli Gözüaçık, "Hepimizin bildiği gibi, 23 yıllık AKP iktidarı döneminde değişmeyen sefalet senaryosu, 2026 yılına girerken bir kez daha sahneye kondu. TÜİK’in yıl sonu resmi enflasyonunun dahi gerisinde kalan yüzde 27’lik asgari ücret zammı, daha emekçilerin eline geçmeden enflasyon karşısında ezildi. 2026 yılı ilk üç aylık resmi enflasyonun yüzde 10,04 olarak açıklanmasıyla birlikte, asgari ücrete yılbaşında yapılan 5 bin 971 liralık artışın 2 bin 819 lirası, yani yüzde 47’si daha nisan ayı gelmeden eridi gitti” dedi.

İNSANCA YAŞAMA YETMİYOR

Gözüçaçık, şunları söyledi. 30 bin lirayı geçen açlık sınırı karşısında 28 bin liralık asgari ücret, temel ihtiyaçların karşılanabildiği insani bir yaşam sağlamaktan artık fersah fersah uzaktır. Siyasi iktidar 'enflasyonla mücadele' adı altında rakamlarla oynaya dursun, savaşın ve dışa bağımlılığın yarattığı enerji krizi Türkiye’yi en ağır biçimde vurmaya devam ediyor. Mart ayında mazot fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 40'ı aşması, tarladan sofraya her adımda maliyetleri körüklüyor. Ekonomik krizin faturası milyonlarca emekliye ödetilmesin. İnsanca yaşam için yılda 4 kez asgari ücret belirlenmeli.