CHP'ye operasyonların bugünkü adresi Mersin Yenişehir Belediyesi oldu. Gazeteci İsmail Saymaz belediyeye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Gazeteci Musa Özuğurlu operasyonun sabah 5'te başladığını duyurdu. YENİÇAĞ Gazetesi Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e ulaşamadı.

Belediye binasında Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı söyleniyor.

30 KİŞİYE GÖZALTI

Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalama işlemlerinin devam ettiği, aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla operasyon düzenledi. 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi.

BAŞKAN YARDIMCILARI GÖZALTINDA

Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.