Fenerbahçe'de Tedesco'nun Asensio'suz planı belli oldu: 3 isme özel görev

Trendyol Süper Lig'de kritik haftalara girilirken Fenerbahçe, en önemli hücum oyuncusu Marco Asensio'dan bir süre mahrum kalacak. Domenico Tedesco, puan kaybının telafisinin olmayacağı haftalarda rakip savunmanın kilidini Asensio'suz açmanın yolunu bulmak zorunda. Bu süreçte 3 isim öne çıkıyor.

Bu sezon Fenerbahçe'nin açık ara en iyi transferi olarak gösterilen Marco Asensio, sarı lacivertli formayla çıktığı 37 maçta 13 gol, 14 asistlik büyüleyici performansa imza attı.

Sezon başından bu yana çok az sayıda maç kaçıran Asensio, istikrarlı form grafiğiyle de forvet sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de gol yollarındaki sorunu telafi etmeyi başarmıştı.

Ne var ki, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Asensio tam da sezonun en kritik döneminde sahalardan bir süre uzak kalacak.

İspanyol yıldızın tedavisinin en az 2 hafta süreceği ve bu süreçte Galatasaray derbisine kadar ligde oynanacak Kayserispor ve Rizespor maçlarında forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin hücumda en önemli gol silahından mahrum kalacak olması, puan kaybının telafisinin olmayacağı haftalarda Domenico Tedesco'nun işini zorlaştırabilir.

Birçok maçta kilidi çözen oyuncu olaran öne çıkan Asensio'nun yokluğunda Tedesco'nun bu konuda en çok güvendiği isimlerin başında sezonun bir başka yıldızı Anderson Talisca geliyor.

Bu sezon toplamda çıktığı 39 maçta 21 kez ağları havalandıran Brezilyalı on numara, Tedesco'nun oyun planında önümüzdeki haftalarda daha belirgin bir rol oynayacak.

Tedesco Talisca'dan özellikle uzaktan olabildiğince şut denemesini bekliyor.

Asensio'nun yokluğunda ayrıca kanat oyuncuları Musaba ve Nene'den de daha fazla sorumluluk almalarını isteyip ekstra performans talep eden Tedesco'nun bu süreçte ayrıca set oyunundan ziyade daha geçiş odaklı bir hücum planı üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında.

Bu sebeple de Musaba ve Nene gibi hızlı ve adam eksiltebilen oyuncuların bireysel performansları da belirleyici rol oynayacak.

Daha hızlı ve direkt hücumlarla rakip kaleye gitmeyi planlayan Tedesco'nun alternatif çözümleri işe yaramazsa, Asensio'nun bu yokluğu Fenerbahçe'ye pahalıya patlayabilir.

