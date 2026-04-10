Yeniçağ Gazetesi
10 Nisan 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
TFF 1. Lig haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek maçlar

TFF 1. Lig'de 34. hafta heyecanı, kritik maçların tamamlanmasıyla sona erdi. Haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde…

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
TFF 1. Lig haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek maçlar - Resim: 1

TFF 1. Lig'de 34. hafta heyecanı, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı

SALI

Bandırmaspor 0-0 Sarıyer
Hatayspor 4-0 Adana Demirspor
Manisa FK 2-0 Pendikspor
Çorum FK 1-1 Bodrum FK

ÇARŞAMBA

Serik Spor 1-6 Vanspor FK
Iğdır FK 0-1 Keçiörengücü
Ümraniyespor 2-0 Sakaryaspor

PERŞEMBE

Boluspor 1-2 Sivasspor
Esenler Erokspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler
İstanbulspor 0-1 Erzurumspor FK

PUAN DURUMU

35. HAFTA MAÇLARI

11 NİSAN CUMARTESİ

Sarıyer - Hatayspor (13.30)
Pendikspor - Çorum FK (16.00)
Bodrum FK - Bandırmaspor (19.00)

12 NİSAN PAZAR

Vanspor FK - Manisa FK (13.30)
Adana Demirspor - Iğdır FK (16.00)
Keçiörengücü - Serik Spor (19.00)

13 NİSAN PAZARTESİ

Sivasspor - İstanbulspor (16.00)
Erzurumspor FK - Boluspor (17.00)
Amed Sportif Faaliyetler - Ümraniyespor (20.00)
Sakaryaspor - Esenler Erokspor (20.00)

Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro