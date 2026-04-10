TFF 1. Lig haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek maçlar

TFF 1. Lig'de 34. hafta heyecanı, kritik maçların tamamlanmasıyla sona erdi. Haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde…İbrahim Doğanoğlu
SALI
Bandırmaspor 0-0 Sarıyer
Hatayspor 4-0 Adana Demirspor
Manisa FK 2-0 Pendikspor
Çorum FK 1-1 Bodrum FK
ÇARŞAMBA
Serik Spor 1-6 Vanspor FK
Iğdır FK 0-1 Keçiörengücü
Ümraniyespor 2-0 Sakaryaspor
PERŞEMBE
Boluspor 1-2 Sivasspor
Esenler Erokspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler
İstanbulspor 0-1 Erzurumspor FK
PUAN DURUMU
35. HAFTA MAÇLARI
11 NİSAN CUMARTESİ
Sarıyer - Hatayspor (13.30)
Pendikspor - Çorum FK (16.00)
Bodrum FK - Bandırmaspor (19.00)
12 NİSAN PAZAR
Vanspor FK - Manisa FK (13.30)
Adana Demirspor - Iğdır FK (16.00)
Keçiörengücü - Serik Spor (19.00)
13 NİSAN PAZARTESİ
Sivasspor - İstanbulspor (16.00)
Erzurumspor FK - Boluspor (17.00)
Amed Sportif Faaliyetler - Ümraniyespor (20.00)
Sakaryaspor - Esenler Erokspor (20.00)